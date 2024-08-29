В Москве назвали передачу Киеву доходов от российских активов воровством

Песков назвал передачу Киеву ЕС 1,4 миллиарда евро от активов России воровством

Передача Киеву доходов от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро является воровством и будет иметь последствия для Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство — наших денег, наших авуаров», — сказал Песков.

Ранее Европейский союз отправила на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что средства идут на нужды военно-промышленного комплекса Украины и странам объединения, которые поставляют Киеву вооружения.

До этого Боррель признал Евросоюз частью конфликта на Украине. По его словам, исход этого конфликта повлияет на мир и безопасность ЕС.