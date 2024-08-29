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15:29, 29 августа 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков на украинских АЭС

Ермак: четыре энергоблока украинских АЭС были обесточены

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Четыре энергоблока на украинских атомных электростанциях (АЭС) были обесточены в результате повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента республики Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети во время российской атаки в понедельник», — сказал он.

По словам Ермака, речь идет о первом, третьем и четвертом энергоблоках Ровенской АЭС, а также о энергоблоке номер три на Южно-Украинской АЭС, расположенной в Николаевской области.

Утром 26 августа российские военные нанесли удары по объектам в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины. Сообщается, что Вооруженные силы России могли начать массированную ракетную атаку после налета украинских беспилотников на Саратовскую область.

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      Александр Курбатов
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