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08:35, 29 августа 2024Бывший СССР

В Киевской области произошли новые взрывы

«Общественное»: в Киевской области произошли новые взрывы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Киевской области произошли несколько новыех взрывов. Об этом сообщает издание Общественное в своем Telegram-канале.

Ночью противовоздушная оборона сбивала беспилотники, за несколько минут до взрывов в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. Сирены работают беспрерывно около восьми часов, подробностей о количестве и местах взрывов не приводится.

Ранее взрывы прозвучали в Кривом Роге. В городе повреждены инфраструктура и автомобиль, четырех человек увезли в больницу.

До этого взрывы были в Херсоне. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

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      Илья Таксюр
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