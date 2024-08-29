«Общественное»: в Киевской области произошли новые взрывы

В Киевской области произошли несколько новыех взрывов. Об этом сообщает издание Общественное в своем Telegram-канале.

Ночью противовоздушная оборона сбивала беспилотники, за несколько минут до взрывов в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. Сирены работают беспрерывно около восьми часов, подробностей о количестве и местах взрывов не приводится.

Ранее взрывы прозвучали в Кривом Роге. В городе повреждены инфраструктура и автомобиль, четырех человек увезли в больницу.

До этого взрывы были в Херсоне. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.