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16:28, 27 августа 2024Бывший СССР

В Херсоне раздались взрывы

«Общественное»: в Херсоне раздались взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы раздались в Херсоне. Сколько их было и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Утром 27 августа стало известно о взрывах в Сумах и Ровно. Они также были слышны в Киеве и Хмельницкой области.

Позднее в пророссийском подполье сообщили об ударах российских военных в районе военного аэродрома в Хмельницкой области. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате был поражен объект, который регулярно посещали украинские и иностранные офицеры.

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      Екатерина Грищенко
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