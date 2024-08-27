«Общественное»: в Херсоне раздались взрывы

В подконтрольной Киеву части Херсонской области прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы раздались в Херсоне. Сколько их было и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Утром 27 августа стало известно о взрывах в Сумах и Ровно. Они также были слышны в Киеве и Хмельницкой области.

Позднее в пророссийском подполье сообщили об ударах российских военных в районе военного аэродрома в Хмельницкой области. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате был поражен объект, который регулярно посещали украинские и иностранные офицеры.