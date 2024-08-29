В «Киевтеплоэнерго» начались обыски по делу о присвоении средств Европейского банка

В «Киевтеплоэнерго» начались обыски из-за средств Европейского банка

Украинские следователи проводят обыски в помещениях компании «Киевтеплоэнерго» в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

Ведомство проинформировало, что должностных лиц предприятия обвиняют в присвоении бюджетных средств при ремонте тепловых сетей по улице Антонович в 2016 году. По его данным, в 2016 году топливно-энергетический комплекс Киева обслуживала компания «Киевэнерго», а «Киевтеплоэнерго» тогда еще не существовало. Сети компании были переданы только после 2018 года.

Правоохранители заявляют, что были присвоены средства Европейского банка реконструкции и развития.

«Горадминистрация подписала соответствующий меморандум с ЕБРР только в 2018 году. Средства по этому кредиту из-за военного положения город до сих пор не получил», — сообщили в администрации.

Ранее на Украине заявили об одобрении коррупции в обществе. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страна до сих пор толерантно относится к коррупционным проявлениям.

