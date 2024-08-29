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12:18, 29 августа 2024Россия

В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Стельмаховка в ЛНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения российской группировки «Запад» взяли под контроль поселок Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение бойцам и технике 14-й механизированной и 4-й танковой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петропавловки и Купянска Харьковской области, а также Торского и Серебрянки Донецкой народной республики. Помимо этого, отражены шесть атак подразделений 1-й бригады нацгвардии Украины, 110-й и 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

За минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Запад» до 520-ти военнослужащих, шесть автомобилей, произведенную в США гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус».

ЖЗЛ
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