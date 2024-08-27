Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Орловки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет об Орловке, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка.

Украинские войска за сутки в зоне контроля группировки «Центр» также потеряли до 530 бойцов, танк и четыре бронированных машины, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области.