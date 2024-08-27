Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 27 августа 2024Россия

Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Орловки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет об Орловке, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Украинские войска за сутки в зоне контроля группировки «Центр» также потеряли до 530 бойцов, танк и четыре бронированных машины, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      Китай досрочно достиг показателей по выработке чистой энергии

      Раскрыт новый способ кражи денег на Android через NFC

      В Кремле назвали запрет УПЦ неприкрытым нападением на христианство

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Путин провел переговоры с премьером Индии

      Следователи попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано»

      В России осудили американского наемника за участие в боях на стороне Украины

      В Кремле оценили призыв чистить переписки в Telegram

      Раскрыты топ-5 направлений для бюджетного зимнего отдыха в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше