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09:27, 29 августа 2024Бывший СССР

В Одесской области раздался взрыв

В Одесской области на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE Одесса».

Взрыв раздался в четверг около 08:20. Он прозвучал во время воздушной тревоги, объявленной в регионе за несколько минут до этого. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены работали в Одесской области с 08:16 до 08:48 29 августа.

Где именно произошел взрыв, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

В четверг утром также стало известно о взрывах в Киевской области. Они прогремели во время воздушной тревоги. Подробности об их количестве и местах не приводились.

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      Екатерина Грищенко
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