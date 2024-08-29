В Одесской области раздался взрыв

В Одесской области на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE Одесса».

Взрыв раздался в четверг около 08:20. Он прозвучал во время воздушной тревоги, объявленной в регионе за несколько минут до этого. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены работали в Одесской области с 08:16 до 08:48 29 августа.

Где именно произошел взрыв, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

В четверг утром также стало известно о взрывах в Киевской области. Они прогремели во время воздушной тревоги. Подробности об их количестве и местах не приводились.