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15:23, 29 августа 2024Россия

В Петербурге мужчина попытался вырваться из больницы и снес дверь с частью стены

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил погром в Мариинской больнице

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Центральном районе Санкт-Петербурга пьяный мужчина попытался вырваться из приемного покоя Мариинской больницы и устроил погром. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

Как стало известно, 42-летний уроженец Саратовской области начал таранить запертую металлическую дверь медицинской тележкой, в результате выбив ее вместе с коробкой и, судя по прикрепленному к посту фото, вырвав небольшую часть стены. Сотрудники медучреждения не смогли самостоятельно успокоить мужчину и нажали тревожную кнопку, после чего дебошира задержала Росгвардия.

В отделении полиции выяснилось, что россиянин уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде. Сумма причиненного им ущерба сейчас устанавливается. Кроме того, врач приемного отделения написал заявление с просьбой наказать мужчину.

Ранее в Екатеринбурге в Уральский радиотехнический колледж ворвалась истекающая кровью женщина. Охранникам учебного заведения удалось закрыть россиянку в одном из помещений, где ее удерживали до приезда сотрудников полиции и скорой помощи. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, дебоширка поранилась, перелезая через ограждение колледжа. В результате ее в неадекватном состоянии передали медикам.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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