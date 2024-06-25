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14:42, 25 июня 2024Россия

В российский колледж ворвалась истекающая кровью женщина

В Уральский радиоколледж в Екатеринбурге ворвалась истекающая кровью женщина

В Екатеринбурге в Уральский радиотехнический колледж ворвалась истекающая кровью женщина. Видео с места происшествия опубликовало местное издание E1.ru в Telegram.

Как стало известно, женщина проникла в здание учебного заведения через библиотеку. Охранникам удалось закрыть россиянку в одном из помещений, где ее удерживали до приезда сотрудников полиции и скорой помощи. На снятых очевидцами кадрах видно, как трое мужчин блокируют руками дверь, стоя в залитом кровью коридоре.

В правоохранительных органах изданию «Подъем» рассказали, что женщина получила травму, перелезая через ограждение колледжа. По словам представителя полиции, россиянка находилась в неадекватном состоянии, ее передали медикам. Он добавил, что пострадавших среди сотрудников учебного заведения и студентов нет.

Ранее в Екатеринбурге полуголый местный житель устроил дебош в торговом центре «Белочка». Инцидент попал на видео. Как стало известно, зайдя в здание, он скинул с себя футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Схватив осколок стекла, мужчина забежал на второй этаж, где вооружился двумя ножами из мясного отдела. После этого он выбежал на улицу и зацепился за проезжавший по дороге автомобиль.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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