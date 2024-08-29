В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли единственную больницу

Franceinfo: единственная в Покровске больница прекратила свою работу

Единственная больница в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Покровске (Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР) прекратила свою работу. Об этом сообщает Franceinfo.

«Мэрия Покровска приняла сложное решение закрыть единственную городскую больницу. Медики должны до вечера пятницы перевезти своих пациентов в более безопасные районы», — указано в сообщении.

Корреспондент Franceinfo также сообщил о том, что находящиеся в Покровске бойцы ВСУ выглядят подавленными. Они жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предрек продвижение Российской армии после взятия под контроль Покровска. «Русские не прекратят давление. Это такая иллюзия, что если русские зайдут в Покровск, то они якобы там остановятся для перегруппировки», — подчеркнул он.