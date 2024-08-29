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18:42, 29 августа 2024Бывший СССР

«Есть ощущение, что плана нет». В Киеве заявили о критической ситуации и призвали украинцев уезжать из Покровска

Депутат Рады Гончаренко обратился к украинцам по ситуации в Красноармейске в ДНР

Фото: Mstyslav Chernov / AP

На покровском направлении складывается крайне тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. О положении дел высказался депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Все вокруг говорят лишь одно: ну, у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет

Алексей Гончаренкодепутат Верховной Рады

В этой связи он призвал гражданское население Красноармейска (украинское название — Покровск) немедленно уезжать из города.

Украине предрекли потерю Донбасса после сдачи Покровска

Как заявил соучредитель и аналитик украинского военно-аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый, Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что Российская армия сильно продвинулась, под ее контролем — последняя ключевая высота перед Покровском, за три-четыре дня была взята Новобродовка. К тому же Вооруженные силы России уже находятся вблизи Селидово, у них современное оружие, приборы ночного видения и снаряжение.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Погорелый отметил, что Мирноград, Селидово, Покровск играют значительную роль в логистике. Российские военные окажутся непосредственно на подходах к границе с Днепропетровской областью. «Фактически после Покровска, Мирнограда Донбасс перейдет в их руки», — заявил эксперт.

В свою очередь, военный аналитик и журналист Евгений Норин заметил, что подразделения ВСУ, обороняющие Покровск и его предместья, оказались в оперативном кризисе. На западе ДНР у украинской армии почти не осталось резервов, позволяющих сдерживать наступление ВС РФ сколь-либо долго и эффективно, сказал он.

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Покровск сравнили с Авдеевкой и Бахмутом

Командир 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) украинской армии Александр в интервью The Economist заявил, что это лишь вопрос времени, когда Покровск будет разгромлен, как Мариуполь, Авдеевка и Бахмут. Он также не смог сказать, как долго ВСУ смогут оборонять город с учетом переброски самых боеспособных войск на вторжение в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем сообщал, что совместно с главкомом Вооруженных сил республики Александром Сырским принял решение об усилении обороны Покровска.

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      Алина Гончарова
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