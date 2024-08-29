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07:45, 29 августа 2024Мир

В США признали успехи России. Замглавы ЦРУ заявил о продвижении российских сил к Покровску

Замглавы ЦРУ признал успехи ВС России на красноармейском направлении
Дэвид Коэн

Дэвид Коэн. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что что российские силы продвигаются в направлении Покровска на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Запись его выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

В США признали успех России на одном направлении

На конференции по безопасности в штате Мэриленд Коэн подчеркнул, что Россия демонстрирует успехи на красноармейском направлении. По его мнению, уже несколько недель бои сосредоточены у города Покровск.

Россияне добиваются определенных успехов. Они могут взять Покровск

Дэвид Коэнзамглавы ЦРУ

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении», — сказал он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении обороны Покровска. Он подчеркнул, что это решение было принято вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским.

В ЦРУ подтвердили связь с Украиной по Курской области

На конференции Коэн также признал контакты с Украиной по операции в Курской области. По его словам, ВСУ предпринимают попытки закрепиться в российском регионе. «Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — сообщил он.

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В США назвали глупой операцию ВСУ в Курской области. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер. Он подчеркнул, что для ВСУ ситуация в Донбассе серьезно ухудшилась.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пункто

На Украине объяснили цели наступления в Курской области

Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область было усиление переговорных позиций Киева. По его словам, Украина пошла на этот шаг, чтобы пополнить фонд обмена пленными, а также избежать боев в Сумской области.

Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога (...) Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Кроме того, украинский лидер назвал операцию в Курской области частью «плана победы». По его словам, его второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая станет экономической.

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      Марина Совина
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