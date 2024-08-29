Депутат Чепа назвал запрет Украины препятствие на пути к переговорам с Россией

Главными препятствиями начала мирных переговоров Москвы и Киева является нелигитимность руководства Украины, а также формальный запрет на переговоры с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На Украине сейчас отсутствует легитимная власть: и президент страны, и Верховная Рада ее утратили. Кроме того, администрация Киева не проявляет никакого стремления к переговорам. Более того, как мы знаем, официально они запрещены», — напомнил Чепа.

Он добавил, что различные политические силы на Украине периодически делают различные заявления о готовности к мирному урегулированию, но они не имеют отношения к реальному положению вещей. Депутат также напомнил о необходимости соблюдения интересов России в переговорах.

«Это требования по обеспечению безопасности наших граждан, безопасность России. Все это мы озвучивали. И это основные принципы, которые будут обсуждаться на переговорах», — заключил политик.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва всегда стремилась к скорейшему завершению военного конфликта на Украине. Она также напомнила про июньскую мирную инициативу президента России Владимира Путина.