Депутат Новиков осудил слова Борреля об ограничениях на применение Киевом оружия

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на призыв Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля снять все ограничения на применение западного оружия Украиной. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил слова главы евродипломатии.

Ранее Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). «Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, подчеркнув, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо использовать западное оружие «в полную силу», поэтому нужно снять все ограничения.

«Если бы во главе ЕС были адекватные политики, то после таких заявлений были бы использованы все возможные механизмы, чтобы освободить господина Борреля от занимаемой должности. Он явным образом провоцирует в Европе большую войну, от которой пострадает ЕС в целом и его отдельно взятые страны», — отметил Новиков.

Это абсолютно провокационная позиция, которая не заслуживает никаких других оценок, кроме как абсолютного осуждения Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого, 21 августа, Боррель назвал удары дальнобойными ракетами вглубь России миротворчеством. По мнению дипломата, применение оружия дальнего радиуса действия по российской территории позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».