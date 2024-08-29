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05:13, 29 августа 2024Интернет и СМИ

В США указали на игнорирование Telegram судебных повесток и ордеров французских властей

WSJ: Франция годами направляла повестки Telegram на редко проверяемую почту

Фото: Globallookpress.com

Telegram годами игнорировал повестки и ордера, направляемые властями Франции, поскольку они посылались на редко проверяемую электронную почту мессенджера. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание со ссылкой на источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову, подчеркнуло, что таким образом платформа несколько лет игнорировала обращения, направленные Парижем.

28 августа Дурова освободили из-под стражи спустя четыре дня после задержания и доставили в суд. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram. Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции.

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      Марина Совина
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