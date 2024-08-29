Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 29 августа 2024Экономика

В ЦБ оценили темпы роста кредитования в России

Зампред ЦБ Заботкин заявил о замедлении темпов роста кредитования в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В августе 2024 года темпы роста кредитования в России замедлились, подобная динамика затронула как розничный, так и корпоративный сектор. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что об этой тенденции говорят оперативные данные регулятора. В то же время полностью справиться с проблемой роста кредитования в стране властям пока не удается, даже несмотря на резкое повышение ключевой ставки до 18 процентов годовых в конце июля.

Об этой же проблеме ранее сообщало издание РБК со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства. Согласно их сведениям, на фоне продолжающегося роста объемов кредитования российские власти начали искать способ охладить внутренний рынок займов.

Одним из вариантов решения этой проблемы, как утверждается, может стать увеличение сроков оформления ссуд или ужесточение условий выдачи с учетом показателей долговой нагрузки потенциального получателя. В настоящее время получить одобрение финансовой организации на выдачу кредита можно «за пять минут», что в итоге приводит к росту числа выдач. Однако, как реализовать увеличение сроков оформления займов на практике, пока остается непонятно, заключил один из собеседников издания.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

      Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя арестовали за коррупцию

      В МИД назвали цель ВСУ при похищении людей в Курской области

      Над Черным морем сбили украинский беспилотник

      В США заявили о законном поводе России объявить войну

      Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

      В Банке России высказались о разных курсах юаня к рублю

      Российский пловец завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

      Выросло число обратившихся за медпомощью с начала вторжения ВСУ жителей Курской области

      В Венгрии заявили об угрозе энергетической безопасности со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше