В ЦБ оценили темпы роста кредитования в России

Зампред ЦБ Заботкин заявил о замедлении темпов роста кредитования в России

В августе 2024 года темпы роста кредитования в России замедлились, подобная динамика затронула как розничный, так и корпоративный сектор. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что об этой тенденции говорят оперативные данные регулятора. В то же время полностью справиться с проблемой роста кредитования в стране властям пока не удается, даже несмотря на резкое повышение ключевой ставки до 18 процентов годовых в конце июля.

Об этой же проблеме ранее сообщало издание РБК со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства. Согласно их сведениям, на фоне продолжающегося роста объемов кредитования российские власти начали искать способ охладить внутренний рынок займов.

Одним из вариантов решения этой проблемы, как утверждается, может стать увеличение сроков оформления ссуд или ужесточение условий выдачи с учетом показателей долговой нагрузки потенциального получателя. В настоящее время получить одобрение финансовой организации на выдачу кредита можно «за пять минут», что в итоге приводит к росту числа выдач. Однако, как реализовать увеличение сроков оформления займов на практике, пока остается непонятно, заключил один из собеседников издания.