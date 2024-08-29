Водолазы Росгвардии случайно оказались рядом с унесенными в море туристами и спасли их

Водолазы Росгвардии спасли в Геленджике более десяти туристов во время шторма

Водолазы Росгвардии случайно оказались рядом с туристами, унесенными в море во время шторма, и спасли их. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что сотрудники СОБРа Росгвардии выполняли тренировочные подводные спуски в акватории Голубой бухты в Геленджике. Из-за резкого ухудшения погоды водолазы прервали погружение и направились к берегу. В открытом море они заметили более десяти человек, которых все дальше относило волнами от прогулочного теплохода.

Сотрудники ведомства бросились на помощь оказавшимся в опасности отдыхающим, подняли их на борт служебной мотолодки и доставили на теплоход.

Ранее в Сочи спасатели шесть часов вытаскивали из ущелья двух россиян, которые занимались каньонингом. Туристы рассказали, что пытались самостоятельно выбраться по вертикальным скальным уступам, но их снаряжения оказалось недостаточно.

