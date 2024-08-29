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16:52, 29 августа 2024Россия

ВСУ дважды попытались атаковать Курскую область

Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 29 августа с 14:00 до 15:30 по московскому времени российским войскам удалось пресечь попытки атак по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

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В этот же день Минобороны показало кадры с моментом уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины в Курской области. На кадрах, снятых сверху, видна заезжающая под крону дерева бронетехника.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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