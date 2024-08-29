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16:55, 29 августа 2024Наука и техника

Выявлена причина неудачи лунной миссии Peregrine

Astrobotic: модуль Peregrine не высадился на Луне из-за проблем с клапаном

Фото: Isaac Watson / Kennedy Space Center / NASA / Wikimedia

Спускаемый модуль Peregrine не высадился на поверхности Луны из-за проблем с клапаном. Причину неудачи лунной миссии установила компания Astrobotic. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что в ходе миссии модуль, у которого через несколько часов после пуска была зафиксирована утечка топлива, не смог выйти на окололунную орбиту и вернулся, сгорев в земной атмосфере. Проведенное компанией расследование выявило, что причиной утечки топлива стала неисправность клапана контроля давления, что вызвало неконтролируемый переток жидкого гелия в бак с окислителем.

В свою очередь, неполадки с клапаном возникли из-за «релаксации, вызванной вибрацией» в резьбовых компонентах — нескольких поворотах двигательной установки Peregrine. В будущих космических платформах компании, в частности, лунном модуле Griffin, подобные особенности компонентов планируется не допускать.

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Всего в ходе миссии Peregrine было зафиксировано 24 аномалии, треть из которых признаны критическими и в будущих конструкциях уже устранены.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 8 января.

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      Иван Потапов
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