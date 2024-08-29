Заболевшая раком спортсменка рассказала о первом неочевидном симптоме болезни

Сильная боль в животе у 30-летней спортсменки оказалась симптомом рака

У 30-летней Холли Шойер из Северной Каролины (США) нашли злокачественную опухоль поджелудочной железы размером с грейпфрут. О первом неочевидном симптоме болезни девушка рассказала Daily Mail.

По словам Шоейр, она никогда не думала, что может заболеть раком так рано. «Я всегда очень заботилась о своем здоровье — следила за тем, что ем, и регулярно занималась спортом. Я редко болела, может быть, раз в несколько лет у меня случалось расстройство желудка», — рассказала она.

Женщина отметила, что впервые тревожные симптомы появились у нее во время подготовки к очередному марафону. Спортсменка почувствовала сильную боль в животе, но списала ее на обычное недомогание, которое быстро пройдет. Когда этого не произошло, она обратилась к врачу, который заподозрил язву желудка. Дальнейшее обследование, по словам Шоейр, выявило у нее большую опухоль поджелудочной железы, оказавшуюся злокачественной.

Иногда было очень трудно проходить через физически тяжелое лечение, ко всему прочему я чувствовала, что упускаю жизнь. Пока я лечилась, все мои подруги вышли замуж, забеременели, получили повышение на работе, родили детей, и мне было очень сложно радоваться за них и грустить о себе, потому что я понятия не имела, когда смогу тоже испытать все это Холли Шойер пациентка с раком поджелудочной железы

Несмотря на то что рак поджелудочной железы находится в списке самых смертоносных, Шоейр считает, что ей повезло: опухоль нашли рано, и метастазы не успели распространиться на другие органы. Спустя 12 курсов химиотерапии она избавилась от рака.

Правда, по словам женщины, ее жизнь отличается от жизни здорового человека. Еще пять лет она будет находиться под постоянным наблюдением врачей, так как им надо убедиться, что рак ушел безвозвратно. Помимо того, ей приходится мириться с побочными эффектами лучевой терапии, которые остаются с ней даже спустя несколько месяцев. «Главный вывод, который я сделала из всего этого, — просто используйте время, пока оно у вас есть», — заключила Шойер.

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