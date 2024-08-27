Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:27, 27 августа 2024Забота о себе

17-летняя девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление

17-летняя британка перепутала симптом неизлечимой болезни с переутомлением

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

17-летняя Эма-Луиза Бомонт из графства Шропшир, Великобритания, перепутала первые признаки неизлечимого неврологического заболевания за нервный тик. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

Бомонт рассказала, что во время подготовки к экзаменам у нее начал дергаться глаз, потом неприятный симптом появился и в других частях тела. По словам британки, поначалу она не слишком волновалась, так как приняла болезнь за переутомление. Однако через пять дней ее госпитализировали и поставили диагноз «функциональное неврологическое расстройство» — состояние, при котором нарушается способность мозга и тела отправлять и получать сигналы.

Мать девушки Джули Бомонт призналась, что с момента постановки диагноза жизнь ее дочери сильно изменилась: ежедневно ей приходится переносить мучительные приступы спазмов, в том числе в головном мозге. Кроме того, она не может далеко ходить без инвалидной коляски, а ее речь стала невнятной.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Бомонт также отметила, что лечения функционального неврологического расстройства не существует. Поскольку на снимках не выявляют нарушений в мозге, которые бывают, например, после инсульта, то причины заболевания часто считают психологическими, поэтому основные методы лечения — это физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Эбби Вайс осталась парализованной после того, как занялась сложным видом йоги — акройогой. Во время выполнения сложной асаны женщина упала и повредила спинной мозг.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ под Белгородом

      Белгородский глава обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва ВСУ

      Подполье сообщило об ударах ВС России близ аэродрома в Хмельницкой области

      Предсказан рост средней суммы займа до зарплаты

      Прокуратура Парижа сделала новое заявление о сроке содержания Дурова под стражей

      Отработавшее ядерное топливо начали ввозить на Украину для создания грязной бомбы

      Глава МАГАТЭ поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

      Последствия полыхавшего более недели пожара на российской нефтебазе сняли на видео

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Развративший двух 12-летних российских школьниц на детской площадке мужчина пойдет под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше