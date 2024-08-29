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00:24, 30 августа 2024Мир

Захарова высказалась о заявлении Макрона по делу Дурова

Захарова: в случае с Дуровым Макрон сам попал под обвинения в преследованиях

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Своими комментариями по делу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова президент Франции Эммануэль Макрон сам попал под обвинения в политических преследованиях. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Таким образом она прокомментировала высказывание французского лидера о том, что речь идет не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве. «Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?"», — заявила она.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, а затем взяли под судебный надзор. Основателя Telegram подозревают в соучастии в правонарушениях по 12 статьям. У бизнесмена изъяли все паспорта, обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, Дурову нужно будет внести залог в размере пяти миллионов евро.

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      Марина Совина
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