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16:01, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Дурову объяснили правила поведения под надзором во Франции. Глава Telegram улыбался и шутил после решения суда

Глава Telegram Дуров остался доволен решением суда о надзоре во Франции

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров остался доволен решением французского суда об установлении над ним надзора. После заседания органа государственной власти предприниматель был в хорошем настроении — улыбался и шутил.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Shot, можно увидеть, как одетый во все черное бизнесмен похлопывает по плечу мужчину в костюме, а затем довольный садится в автомобиль.

По информации осведомленного источника, бизнесмен похвалил своего адвоката. Уточняется, что правозащитник пытается доказать в суде, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, воспользовавшихся его мессенджером.

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию

Вечером в среду, 28 августа, сообщалось, что Дурова взяли под судебный надзор и запретили ему покидать территорию Франции. Кроме того, основателя Telegram обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, а также дважды в неделю являться в полицейский участок.

По данным прокуратуры, Дуров теперь должен жить по адресу, определенному судьей, однако не обязан носить электронный браслет для контроля за передвижениями. Уточняется также, что бизнесмен имеет право передвигаться по территории Франции при условии соблюдения определенных судом ограничений.

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В ведомстве также сообщили, что «запрет покидать французскую территорию осуществляется вместе с изъятием у него всех паспортов».

Политолог Владимир Корнилов счел, что решение об освобождении Дурова под залог и судебный надзор стало итогом важных закулисных торгов, которые шли вовсе не с французским правосудием.

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Владимир Корниловполитолог

Политолог не исключил, что Дуров мог согласиться на некую сделку. «Не зря его "мариновали" три дня в застенках», — добавил Корнилов.

Бизнесмена задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, а затем поместили под стражу. Основателя Telegram подозревают в соучастии в правонарушениях по 12 статьям. По мнению следователей, Дуров является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram.

Судебный надзор может продлиться несколько лет

По словам французского адвоката Дэвида Либескинда, судебный надзор над Дуровым может продлиться до конца расследования, то есть несколько лет.

«Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос», — отметил правозащитник.

Специалист подчеркнул, что судебный надзор не помешает Дурову продолжить работать и руководить Telegram, так как он не предусматривает ограничений на использование интернета или телефонов.

Фото: Tatan Syuflana / AP

Либескинд также указал, что Дуров смог доказать, что у него есть место для проживания во Франции, иначе бы бизнесмена отправили в изолятор временного содержания на время расследования. «Очень редко, когда по таким серьезным уголовным делам подозреваемый не помещается в СИЗО», — добавил Либескинд.

По его словам, Дуров имеет право в любой момент обратиться к следственному судье с ходатайством изменить, ослабить или отменить его судебный надзор во Франции. Кроме того, отметил адвокат, при наличии веских аргументов Дуров может в порядке исключения попросить разрешить ему совершить поездку за границу.

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      Варвара Кошечкина
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