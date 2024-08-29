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14:48, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Политолог оценил решение о судебном надзоре для Дурова

Политолог Корнилов: за решением по Дурову стоят скрытые договоренности

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Решение об освобождении основателя Telegram Павла Дурова под залог и судебный надзор стало итогом важных закулисных торгов, которые шли вовсе не с французским правосудием. Об этом высказался политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд».

«Мы прекрасно понимаем, под кем ходит Европа. Более того, стоит вспомнить, как американцы прогибали шведское и британское правосудие по поводу [основателя WikiLeaks Джулиана] Ассанжа», — подметил он. На фоне этого Корнилов предположил, что за решением по Дурову кроются скрытые договоренности.

Политолог не исключил, что основатель Telegram мог согласиться на некую сделку. «Не зря его "мариновали" три дня в застенках. Что с ним делали на протяжении этого времени, чем угрожали, не знает никто, возможно, даже его адвокаты», — указал специалист.

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Павла Дурова задержали в Париже вечером 24 августа. Уже через четыре дня он предстал перед французским судом. Бизнесмена подозревают в причастности к преступлениям по 12 статьям. Также следствие полагает, что для совершения этих правонарушений использовался Telegram.

Позже, 28 августа, основателя соцсети взяли под судебный надзор. Теперь российскому бизнесмену запрещено покидать Францию, он также обязан внести залог в размере пяти миллионов евро.

В то же время его адвокат Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации. Правозащитник раскритиковал заявления о том, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые произошли на данной платформе.

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