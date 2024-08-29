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20:41, 29 августа 2024Наука и техника

Завод в США нарастил производство 155-миллиметровых снарядов для Украины

Завод в США на 50 процентов нарастил производство снарядов для Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Завод в Скрантоне (Пенсильвания) на 50 процентов нарастил производство 155-миллиметровых снарядов, поставляемых, в частности, на Украину. Об этом сообщает Defense News.

«Предприятие в Скрантоне, наряду с двумя другими заводами по производству боеприпасов в соседнем Уилкс-Барре, недавно увеличило производство с 24 000 до 36 000 снарядов в месяц. Три новые производственные линии находятся в стадии разработки, что позволит заводу в Скрантоне производить еще больше критически важных боеприпасов», — говорится в публикации.

В августе издание SpaceNews сообщило, что с 2025 года компания General Dynamics на заводе в американском штате Арканзас начнет производство твердотопливных двигателей разработки корпорации Lockheed Martin для управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) калибра 227 миллиметров.

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      Иван Потапов
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