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00:30, 16 августа 2024Наука и техника

General Dynamics начнет производство твердотопливных двигателей для РСЗО

Компания General Dynamics начнет производство твердотопливных двигателей GMLRS

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С 2025 года компания General Dynamics на заводе в американском штате Арканзас начнет производство твердотопливных двигателей разработки корпорации Lockheed Martin для управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) калибра 227 миллиметров. Об этом сообщает SpaceNews.

«Сотрудничество является ответом на растущий спрос Пентагона на производство ракет, поскольку американские военные стремятся помочь пополнить запасы стран-союзников, истощенные продолжающимися конфликтами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Твердотопливные ракетные двигатели были определены как критические узкие места в цепочке поставок в сфере обороны», — пишет издание, отмечая, что на американском рынке твердотопливных ракетных двигателей доминируют компании Aerojet Rocketdyne (L3Harris) и Northrop Grumman.

В июле в SpaceNews сообщили, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы. Контракт между американской корпорацией Raytheon и итальянской аэрокосмической компанией Avio предполагает разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей на территории Европы, выпуск которых в достаточных объемах внутри США невозможен ввиду растущего спроса, возникшего на фоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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