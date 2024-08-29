Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:02, 29 августа 2024Из жизни

Женщине пригрозили тюрьмой из-за рассказов о сатанистах-педофилах

Женщине из Нидерландов пригрозили наказанием за рассказы о сатанистах-педофилах

Фото: Bernt Rostad / Wikimedia Commons

В Нидерландах женщину, которая распространяла теории заговора о сети сатанистов-педофилов, заставили прекратить это делать. Об этом пишет Dutch News.

Скандал вокруг небольшого города Бодегравен разгорелся несколько лет назад. В 2021 году трое мужчин стали рассказывать в прессе и в соцсетях, что в 1980-х годах в городе якобы действовал сатанинский культ, члены которого растлевали детей и впоследствии расправлялись с ними. Один из конспирологов утверждал, что сам едва не стал жертвой сатанистов.

Рассказы о культе получили широкий резонанс. Поверившие в них люди стали привозить цветы на кладбище Бодегравена, чтобы почтить память детей, которые якобы пострадали от сатанистов. Однако в 2022 году суд доказал, что свидетельства конспирологов были ложными. Двоих из них обвинили в клевете и призывах к беспорядкам.

Материалы по теме:
«Я породил монстра» Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
«Я породил монстра»Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
16 сентября 2019
Взрослые шалости Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Взрослые шалостиОни обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
28 сентября 2018

Им пришлось замолчать, но распространение теории заговора продолжила некая Элис Бесселинк. С весны 2023 года женщина публиковала в соцсетях многочисленные посты и комментарии с информацией о сатанинском культе. В понедельник, 26 августа, суд в Гааге постановил, что за каждую новую публикацию последует наказание.

Бесселинк будут штрафовать на пять тысяч евро (примерно 509 тысяч рублей), пока общая сумма не достигнет 400 тысяч евро (40,7 миллиона рублей). Если женщина не остановится и после этого, ее ждет тюрьма. Также Бесселинк обязали удалить все упоминания о культе со своих страниц в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в январе член организации Reno Satanic Джейсон Миллер явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане. После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

      В Бразилии заморозили счета компании Илона Маска

      В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли единственную больницу

      Журналисты на вертолете снимали репортаж о потерянном мальчике и нашли его

      Соболев удалил из соцсетей упоминание «Спартака»

      В ЕС не приняли решения по ограничениям на удары ВСУ вглубь России

      В российском городе загорелась подстанция

      Российские врачи покажут свой вариант Венеры Милосской

      Женщине пригрозили тюрьмой из-за рассказов о сатанистах-педофилах

      Стоматолог перечислила сопровождающиеся неприятным запахом изо рта болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше