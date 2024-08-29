Женщине пригрозили тюрьмой из-за рассказов о сатанистах-педофилах

Женщине из Нидерландов пригрозили наказанием за рассказы о сатанистах-педофилах

В Нидерландах женщину, которая распространяла теории заговора о сети сатанистов-педофилов, заставили прекратить это делать. Об этом пишет Dutch News.

Скандал вокруг небольшого города Бодегравен разгорелся несколько лет назад. В 2021 году трое мужчин стали рассказывать в прессе и в соцсетях, что в 1980-х годах в городе якобы действовал сатанинский культ, члены которого растлевали детей и впоследствии расправлялись с ними. Один из конспирологов утверждал, что сам едва не стал жертвой сатанистов.

Рассказы о культе получили широкий резонанс. Поверившие в них люди стали привозить цветы на кладбище Бодегравена, чтобы почтить память детей, которые якобы пострадали от сатанистов. Однако в 2022 году суд доказал, что свидетельства конспирологов были ложными. Двоих из них обвинили в клевете и призывах к беспорядкам.

Им пришлось замолчать, но распространение теории заговора продолжила некая Элис Бесселинк. С весны 2023 года женщина публиковала в соцсетях многочисленные посты и комментарии с информацией о сатанинском культе. В понедельник, 26 августа, суд в Гааге постановил, что за каждую новую публикацию последует наказание.

Бесселинк будут штрафовать на пять тысяч евро (примерно 509 тысяч рублей), пока общая сумма не достигнет 400 тысяч евро (40,7 миллиона рублей). Если женщина не остановится и после этого, ее ждет тюрьма. Также Бесселинк обязали удалить все упоминания о культе со своих страниц в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в январе член организации Reno Satanic Джейсон Миллер явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане. После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста.