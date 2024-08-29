Житель Бразилии познакомился с невестой из России и решил отправиться на СВО

Житель Бразилии, познакомившись с невестой из России, решил отправиться на СВО

Житель Бразилии познакомился с невестой из России и решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Сейчас он проходит обучение пилотированию беспилотников в Центре начальной военной подготовки в Свердловской области, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, Дэвид познакомился с россиянкой Ксенией Игнатьевой на сайте для поиска собеседников для улучшения навыков общения на иностранных языках — они оба изучали английский. В начале декабря 2021 года мужчина приехал в Екатеринбург, где вживую познакомился с невестой из России, а затем пригласил ее в Бразилию.

Со слов собеседницы издания, за рубежом они прожили два года, но мужчина не смог там найти работу из-за кризиса, и они вернулись в Россию, где Дэвид решил стать военным.

«Я живу в России, я люблю Россию, я хочу защищать Россию», — рассказал он о своем стремлении отправиться на СВО.

Сейчас в Центре подготовки его учат стрелять, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, правильно эвакуировать раненых, а также идти на штурм. В планах также пройти обучение и по ремонту и сборке беспилотников, а затем отправиться на фронт. «Чтобы на передовой он смог максимально оказаться полезным и востребованным», — отметила Ксения.

Ранее заключивший контракт с Минобороны и отправившийся на передовую эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно. Мужчина подал иск в суд.