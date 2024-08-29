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07:18, 29 августа 2024Россия

Житель рассказал об обстреле ВСУ обесточенных домов в Курской области

Житель Курской области рассказал, что ВСУ обстреливали обесточенные дома в Судже

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Житель Курской области Сергей Катречко рассказал, что его мать своими глазами видела, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали обесточенные дома в Судже. Его слова приводит РИА Новости.

«Она много чего рассказывала, говорит, жгли дома, светили в окна. Она, когда дома была, света не было, они светили в окна фонариками, расстреливали, по стеклам стреляли, ужас был. Говорит, такие лица огромные», — рассказал он.

Пожилая женщина также рассказала, что неизвестные стреляли из автоматов в людей, животных и здания. Из-за того, что сотовые вышки были выбиты, связь с людьми была потеряна, также отключился свет.

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Ранее эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, что прятались от ВСУ в кустах и реке. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что украинские военные открывали огонь по автомобилям. Так, они расстреляли машину семьи, которая пыталась выехать через село Гуево.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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