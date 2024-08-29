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17:19, 29 августа 2024Ценности

Звездный стилист раскрыл россиянкам способы носить одну трендовую модель обуви

Стилист Алеко Надирян призвал носить черные лоферы с высокими носками

Фото: Freepik

Звездный стилист Алеко Надирян раскрыл россиянкам способы носить одну трендовую модель обуви. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, необходимой обувью на осень станут лоферы. «Однажды норвежский сапожник совместил индейские мокасины и норвежские рыбацкие туфли. Получился он, наш сентябрьский мастхэв», — написал он.

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Данную модель эксперт призвал носить с высокими носками или на босую ногу. При этом Надирян подчеркнул, что самыми модными будут лоферы в черном, шоколадном цвете или оттенке бургунди.

Ранее в августе тонкие брови вновь вернулись в моду. Британская бровистка Холли Паркес рассказала, что сейчас наблюдается тренд на тонкие брови, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

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      Екатерина Ештокина
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