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13:43, 30 августа 2024Наука и техника

Нейросеть Apple заработала за пределами США

9to5Mac: появилась возможность включить нейросеть Apple за пределами США

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple разрешила пользователям активировать свою нейросеть за пределами США. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Доступ к функциям искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence появился в ранних бета-версиях iPhone, iPad и Mac, но нейросеть работала только в США. Пользователи новых бета-версий iOS, iPadOS и macOS получили возможность пользоваться ИИ — нейросеть стала доступной по всему миру, за исключение стран Евросоюза (ЕС) и Китая.

Журналисты 9to5Mac отметили, что для активации нужно всего лишь поменять основной язык устройства на американский английский. Таким образом, больше не нужно менять регион смартфона, планшета или компьютера. Авторы напомнили, что нейросеть от Apple работает на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также на планшетах и компьютерах на базе процессора M.

При этом публичная версия Apple Intelligence появится только в октябре. Хотя обновления iOS 18 и macOS Sequoia, в которых будут доступны ИИ-функции, выпустят уже в сентябре.

В конце августа аналитики IDC спрогнозировали, что мировой рынок смартфонов в 2024 году вырастет почти на шесть процентов. Причиной назвали рост продаж Android-смартфонов в Китае и популярность флагманов с поддержкой ИИ.

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      Андрей Ставицкий
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