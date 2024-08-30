Бывший судья ЕСПЧ от России оценил уголовное преследование Дурова

Экс-судья ЕСПЧ Дедов: Москва могла бы запросить экстрадицию Дурова

Москва могла бы запросить у Франции экстрадицию основателя Telegram Павла Дурова с обязательством провести расследование в отношении него в России. Такое мнение высказал РИА Новости доктор юридических наук, судья Европейского суда по правам человека от России в 2013-2021 годах Дмитрий Дедов.

По его словам, подобную схему в начале 2010-х годов рассматривала защита бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Впрочем тогда адвокаты потерпели неудачу, отметил он.

Случай с Дуровым эксперт назвал исключительным, таких прецедентов прежде не было. Владелец мессенджера выступает в роли операторов связи и не может нести ответственность за неподобающее поведение пользователей. При такой неопределенности недопустимо говорить об уголовной ответственности, считает экс-судья. Также он выразил сомнение и в законности задержания Дурова.

Дедов полагает, что французские власти должны иметь решение суда о слежке за потенциальным правонарушителем и доказательство, подтверждающее отказ руководства Telegram выполнить конкретное предписание. Но пока ситуация ограничивается лишь тем, что Дуров не пошел навстречу французам. Исходя из этого, эксперт уверен, что у этого скандала лишь внешнеполитическая цель — показать, что любой россиянин должен отвечать за неугодные действия Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не проводил переговоры с Дуровым и с ним нет никаких договоренностей.