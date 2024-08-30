В Кремле высказались о переговорах с Дуровым

Песков заявил, что Кремль никогда не проводил переговоры с Дуровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о переговорах основателя Telegram Павла Дурова с Кремлем. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что Кремль никогда не проводил переговоры с российским бизнесменом. Кроме того, у Кремля нет с предпринимателем никаких договоренностей, добавил он.

Также пресс-секретарь ответил на вопрос о том, встречался ли Дуров с президентом России Владимиром Путиным. «Нет, насколько мне известно, никогда», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил о готовности России оказывать содействие Дурову как гражданину России. Однако, по его словам, ситуацию может осложнить наличие у основателя Telegram французского гражданства.

28 августа Дурова поместили под судебный надзор во Франции. Отмечалось, что медиаменеджер должен также выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Российский предприниматель обвиняется в шести уголовных преступлениях и правонарушениях, среди которых — соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения противозаконных операций.