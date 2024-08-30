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10:29, 30 августа 2024Экономика

Экономист высказался о будущем ключевой ставки в России

Экономист Беляев допустил повышение ключевой ставки в России до 20 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центральный Банк России (ЦБ) может повысить ключевую ставку до 20 процентов в сентябре, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что это не поможет снизить инфляцию и не окажет позитивного влияния на экономику страны.

«ЦБ занимается борьбой с инфляцией только путем повышения ключевой ставки, то есть удорожания денег. Но такая позиция ошибочна, она исходит из упрощенного понимания механизма инфляции в России. У нас она зависит не от количества денег в обращении, а от действий монополий», — сказал Беляев.

Поскольку руководство Банка последовательно в своей позиции, в сентябре можно ожидать очередного повышения ставки.

«Президент сказал, что с инфляцией нужно бороться не столько сдерживанием денежной массы, сколько увеличением притока товаров на рынок. Но ЦБ стоит на своей позиции, и достижением станет, если он хотя бы сохранит ставку на текущем уровне в 18 процентов. Однако с достаточно высокой долей вероятности он повысит ее до 20 процентов», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что есть причины, по которым Банк России может пойти на более значительное изменение ключевой ставки.

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      Наталия Белова
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