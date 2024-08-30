ФСБ рассекретила документ об испытаниях биооружия Японией в 1939 году

ФСБ: Япония при боях на Халхин-Голе применяла биооружие против советских войск

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боев у реки Халхин-Гол в августе 1939 года. Ведомство опубликовало документ допроса взятого в плен старшего унтер-офицера японской армии Хаяси Кадзуо.

По словам японского военнослужащего, с октября 1938 года по февраль 1941 года он проходил службу казначеем в части «Исии Сиро», которая вела под Харбином. В ночь на 29, 30 и 31 августа часть провела три опыта по заражению местности с целью поражения советских войск. Кадзуо уточнил, что «Исии Сиро» занималась опытами по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий.

На международном военном трибунале в Токио, который проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года, были осуждены 25 японских военных преступников.

Ранее военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что Красная армия помешала Японии создать «идеальное» биооружие. Речь шла о бомбах с блохами, которые выступали в качестве разносчиков чумы.