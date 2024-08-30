Макет вагона высокоскоростного поезда для ВСМ сняли на видео

Макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет» показали в Москве

Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет», который будет курсировать по первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» в Москве на Манежной площади. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

На видео, снятом журналистами, можно наблюдать вагон первого класса с панорамными окнами, регулируемыми спинками кресел, стеллажами для багажа и зарядками для гаджетов. Предполагается, что в этом вагоне будет несколько рядов по два кресла. Его интерьер выполнен в бежевом и коричневом тонах, а снаружи поезд выкрашен в белый, светло-серый и серый цвета. Посмотреть, как будет выглядеть «Белый кречет», все желающие смогут бесплатно вплоть до окончания выставки 8 сентября.

Ранее в этот же день стало известно, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Поставщиком инновационных составов станут «Уральские локомотивы».