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18:04, 30 августа 2024Экономика

Стало известно о сроках начала строительства поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Подписан контракт о поставке высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Петербург

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

В компании отметили, что авансирование работ на 12 миллиардов рублей «позволит поставщику - "Уральским локомотивам" - начать производство в кратчайшие сроки».

Произведенные поезда будут переданы в лизинг на 20 лет концессионеру «ВСМ Две столицы», а полностью вся их серия должна быть построена и поставлена на магистраль в 2030 году, указали в ГТЛК.

О том, что изготовлением поездов для ВСМ займется группа «Синара», которая для этого расширит производство на площадке завода «Уральские локомотивы» ранее сообщил возглавлявший тогда Минпромторг первый вице-премьер Денис Мантуров.

Маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, запустить движение по ней планируется в 2029 году. Строительство начнется уже в текущем году.

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      Дмитрий Воронин
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