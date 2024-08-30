В России оценили эффект от резкого роста темпов мобилизации на Украине

Полковник Матвийчук: мобилизация на Украине подразумевает набор пушечного мяса

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил эффект от увеличения в два с половиной раза темпов призыва военных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках мобилизации в стране. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что мобилизация на Украине подразумевает набор личного состава с низким уровнем боевой подготовки — так называемого «пушечного мяса».

Ранее пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что новый закон о мобилизации увеличил показатели призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в два с половиной раза по сравнению с первым кварталом текущего года. В ведомстве добавили, что текущий темп призыва позволяет генеральному штабу ВСУ проводить своевременную ротацию, создавать резервы и доукомплектовывать воинские части.

«Количественные показатели мобилизации — это очень скользкая штука. Мобилизация подразумевает призыв здоровых, в том числе психически; возможно, профессионалов, имеющих определенную подготовку. Если мы будем говорить просто о человеческом материале, который (...) поставлен в качестве пушечного мяса — это совсем другое. (...) Это очень низкое качество личного состава, о чем говорят многочисленные пленные», — объяснил Матвийчук.

Цифра, которую Минобороны пытается выдать за свое достижение — это не что иное, как попытка своим гражданам показать, что люди идут в армию, а другим странам — что Украина выполняет свои условия и мобилизует население Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

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