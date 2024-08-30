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10:58, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили об увеличении в два с половиной раза темпов призыва в ВСУ

Минобороны Украины: мобилизация увеличила показатели призыва в ВСУ в 2,5 раза

Фото: Reuters

Новый закон о мобилизации увеличил показатели призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в два с половиной раза. Об этом изданию Telegraf заявила пресс-служба министерства обороны Украины.

«[Принятие закона о мобилизации] позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года», — цитирует издание письмо минобороны.

В ведомстве добавили, что текущий темп призыва позволяет генеральному штабу ВСУ проводить своевременную ротацию, создавать резервы и доукомплектовывать воинские части.

Ранее на Украине решили запустить программу экономического бронирования от мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она может заработать в октябре-ноябре 2024 года.

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      Глеб Палехов
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