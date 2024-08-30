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14:06, 30 августа 2024Наука и техника

Раскрыты ключевые особенности PlayStation 5 Pro

PS5 Pro получит 2 терабайта памяти и энергоэффективный процессор

Фото: Rohan / Unsplash

Инсайдер под ником Moore's Law is Dead рассказал о ключевых особенностях новой приставки Sony. Ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Блогер сообщил, что в его распоряжении оказался девкит PlayStation 5 Pro — development kit, версия приставки для разработчиков. Оказалось, что девайс получит 2 терабайта встроенной памяти. Для сравнения, накопитель актуальной PS5 имеет 1 терабайт памяти.

Также из раскрытых данных инсайдера следует, что консоль получит тот же двухконтактный разъем питания, что и оригинальная приставка. Из этого специалист сделал вывод, что игровое устройство будет иметь энергоэффективный процессор. Moore's Law is Dead отметил, что PS5 Pro не будет перегреваться и сильно шуметь во время игровых сессий.

Авторы издания TechRadar отметили, что расширенный накопитель позволит сохранить на диске PS больше игр, чем раньше. Однако неизвестно, сколько места будут занимать оптимизированные для работы с PlayStation 5 Pro тайтлы.

Ранее журналисты издания The Shortcut заявили, что корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в начале осени. Ожидается, что приставку можно будет заказать в ноябре.

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      Андрей Ставицкий
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