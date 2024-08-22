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11:28, 22 августа 2024Наука и техника

Раскрыты сроки поступления PlayStation 5 Pro в продажу

The Shortcut: консоль PS5 Pro можно будет заказать в сентябре и купить в ноябре

Кадр: GAMESTATION / YouTube

Корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в сентябре, девайс можно будет купить до конца 2024 года. Об этом сообщает издание The Shortcut.

Согласно раскрытой информации от авторов медиа, японская компания расскажет об улучшенной версии PS5 на мероприятии в сентябре и тогда же откроет предзаказы на модель. Новая приставка поступит в продажу в ноябре.

Специалисты объяснили, что анонс консоли должен состояться на выставке Tokyo Game Show, которая пройдет с 26 по 29 сентября. Журналисты The Shortcut назвали это мероприятие самым лучшим местом для представления консоли. Также они напомнили, что свои предыдущие приставки Sony анонсировала в сентябре — речь идет о PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.

В материале также говорится, что вторая половина 2024-го — отличное время для релиза новой приставки. Это связано в том числе и с тем, что конкурент Sony Microsoft не должен представить никаких новых продуктов до конца года. Авторы издания отметили, что PS5 Pro запускают на рынок с прицелом на GTA VI и другие крупные игры, которые выйдут в 2025 году.

Ранее стало известно, что японская корпорация Sony продала меньше приставок PS5, чем планировала ранее. Компания пересмотрела прогноз по операционной прибыли за весь финансовый год на 3 процента.

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      Андрей Ставицкий
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