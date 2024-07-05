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12:55, 5 июля 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выпуска новой PlayStation

The Shortcut: PlayStation 5 Pro представят в сентябре на выставке в Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Раскрыто наиболее вероятное место выпуска PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание The Shortcut.

По мнению обозревателей медиа, корпорация Sony анонсирует PS5 Pro на Tokyo Game Show. Это одна из крупнейших в мире ежегодных выставок игровой индустрии. Авторы The Shortcut заявили, что у Sony не будет лучшего места и времени, чтобы представить свою новую консоль.

В материале говорится, что последний раз Sony приняла участие в Tokyo Game Show в 2020 году — за несколько месяцев до выпуска PlayStation 5. В 2024 году мероприятие состоится с 26 по 29 сентября, на нем будет представлено более 3000 стендов. «Это идеальное место для презентации нового оборудования благодаря огромному количеству посетителей и компаний, которые принимают участие в выставке каждый год», — заметили журналисты.

Также для Sony логичнее показать свою консоль в начале осени, если она хочет выпустить ее в широкую продажу до начала новогодних праздников. При этом специалисты The Shortcut отметили, что основной упор Sony делает на западную аудиторию. Это связано в тем, что в Японии приставки PlayStation не так распространены, как Nintendo Switch и прочие мобильные консоли.

В конце мая автор YouTube-блога Moore's Law Is Dead заявил, что корпорация Sony намеренно задержала выход новой игровой консоли, хотя девайс был готов к выпуску еще в 2023 году. В компании отложили релиз, чтобы выпуск приставки совпал с появлением крупных игр — например, GTA VI.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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