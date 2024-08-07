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15:37, 7 августа 2024Наука и техника

Распространение консолей PS5 замедлилось

Sony за квартал продала меньше приставок PS5, чем планировала ранее

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

Японская корпорация Sony продала меньше приставок PS5, чем планировала ранее. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

В отчете за первый квартал этого финансового года, который длился с 1 апреля по 30 июня, говорится, что Sony реализовала 2,4 миллиона PlayStation 5. Таким образом, темпы распространения приставок замедлились — за аналогичный период 2023 года корпорация поставила 3,3 миллиона устройств.

За все время с момента выпуска актуальной приставки — с ноября 2020 года — IT-гигант реализовал 61,7 миллиона единиц девайса. При этом общие продажи игрового подразделения Sony за квартал выросли на 32 процента. Компания пересмотрела прогноз по операционной прибыли за весь финансовый год на 3 процента.

Также за квартал доля покупаемого и скачиваемого цифрового контента от Sony выросла до 80 процентов. В 2023 году эта доля составляла 70 процентов.

В начале июля журналисты издания The Shortcut раскрыли наиболее вероятное место выпуска PlayStation 5 Pro. По их мнению, консоль представят на выставке Tokyo Game Show в сентябре.

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      Андрей Ставицкий
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