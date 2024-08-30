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11:31, 30 августа 2024Ценности

Рита Дакота поделилась видео в откровенном наряде

Певица Рита Дакота поделилась видео в лиловом откровенном костюме

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота поделилась видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила видео, в котором предстала на фоне пальм в лиловом облегающем костюме, состоящем из юбки с вырезом до бедра и топе-бандо. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и рельефный пресс. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Рита Дакота раскрыла неожиданные изменения во внешности после родов. Знаменитость рассказала, что спустя годы после рождения дочери ее волосы стали темно-русыми. При этом она уточнила, что ранее ее локоны имели оттенок блонд.

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      Екатерина Ештокина
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