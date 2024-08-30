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05:15, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорить работу YouTube

«Ъ»: Роскомнадзор потребовал от провайдеров не пытаться ускорить YouTube

Фото: Unsplash

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разослал провайдерам письмо с призывом прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В документе, подлинность которого подтвердили несколько участников рынка, говорится, что от поставщиков интернета требуют прекратить использовать технологии искажения, фрагментации или подмены трафика. Таким образом, отмечает издание, операторы не будут препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ограничивают запрещенную в РФ информацию.

25 июля стало известно о замедлении YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на платформе снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как отмечают чиновники, нарушает российское законодательство.

После этого сообщалось, что в России на 40 процентов увеличилась доля продаж WiFi-роутеров с заранее установленным VPN. Подобный рост может быть связан с замедлением YouTube в России. По мнению специалистов, данные устройства действительно могут обойти ограничения на скорость загрузки YouTube, однако обладатели таких роутеров ставят под угрозу безопасность своих личных данных.

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      Марина Совина
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