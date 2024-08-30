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18:23, 30 августа 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от семечек

Диетолог Алексей Кабанов призвал людей с лишним весом отказаться от семечек

Фото: Unsplash

Семечки — очень калорийный продукт, который по энергетической ценности сопоставим со свиной отбивной, предупредил диетолог-консультант Алексей Кабанов. В беседе с РИА Новости он предостерег некоторых россиян от злоупотребления этим продуктом

По словам Кабанова, семечки — это очень калорийный продукт. Диетолог объяснил, что в них содержится примерно столько же калорий, сколько в сливочном и растительном масле, и больше, чем в свинине. По этой причине он призвал людей с лишним весом отказаться от семечек.

Специалист добавил, что свежие семечки намного полезнее жареных. По словам диетолога, продукт, не прошедший термическую обработку, содержит важные для здоровья ненасыщенные жиры.

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Ранее Кабанов сравнил полезные свойства морса и кваса и на основании этого назвал самый полезный освежающий летний напиток. По его мнению, выбирать лучше морс без добавленного сахара.

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      Вера Владзиевская
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