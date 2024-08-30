Россияне охладели к сексу

Глава Moneyplace Касьянов: продажи контрацептивов на маркетплейсах упали на 27 %

За последние полгода на российских маркетплейсах резко снизились объемы продаж контрацептивов. Об охлаждении россиян к защищенному сексу заявил генеральный директор компании Moneyplace Сергей Касьянов, его слова приводит портал НСН.

Касьянов подчеркнул, что речь идет о заметном снижении продаж презервативов именно на маркетплейсах, сведений о реализации этой продукции в розничных аптечных сетях он приводить не стал. «Контрацептивы продаваться стали меньше, чем было», — резюмировал он. В то же время средний чек покупок подобной продукции за этот период, напротив, вырос, уточнил он.

Репродуктологи объясняют резкое падение реализации презервативов на маркетплейсах тем, что россияне перестали вести активную половую жизнь.

Аналитик добавил, что снижение объемов продаж на маркетплейсах также было зафиксировано в сегменте БАДов, основными потребителями которых, как правило, выступают женщины. «Количество продаж [средств для похудения и сезонных витаминов] на ведущих маркетплейсах немножко снижается», — резюмировал Касьянов.

Ранее он сообщил о резком росте объемов продаж «Виагры» на российских маркетплейсах. За последние полгода показатель вырос на 159 процентов, а количество покупок этого препарата для усиления потенции — на 69 процентов. При этом, как подчеркнул Касьянов, основным драйвером роста выступил повышенный интерес женщин к данной продукции. За шесть месяцев россиянки стали чаще мужчин приобретать этот препарат, основным действующим веществом которого является силденафил.