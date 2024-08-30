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14:58, 30 августа 2024Экономика

Россияне охладели к сексу

Глава Moneyplace Касьянов: продажи контрацептивов на маркетплейсах упали на 27 %

Фото: PxHere

За последние полгода на российских маркетплейсах резко снизились объемы продаж контрацептивов. Об охлаждении россиян к защищенному сексу заявил генеральный директор компании Moneyplace Сергей Касьянов, его слова приводит портал НСН.

Касьянов подчеркнул, что речь идет о заметном снижении продаж презервативов именно на маркетплейсах, сведений о реализации этой продукции в розничных аптечных сетях он приводить не стал. «Контрацептивы продаваться стали меньше, чем было», — резюмировал он. В то же время средний чек покупок подобной продукции за этот период, напротив, вырос, уточнил он.

Репродуктологи объясняют резкое падение реализации презервативов на маркетплейсах тем, что россияне перестали вести активную половую жизнь.

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Аналитик добавил, что снижение объемов продаж на маркетплейсах также было зафиксировано в сегменте БАДов, основными потребителями которых, как правило, выступают женщины. «Количество продаж [средств для похудения и сезонных витаминов] на ведущих маркетплейсах немножко снижается», — резюмировал Касьянов.

Ранее он сообщил о резком росте объемов продаж «Виагры» на российских маркетплейсах. За последние полгода показатель вырос на 159 процентов, а количество покупок этого препарата для усиления потенции — на 69 процентов. При этом, как подчеркнул Касьянов, основным драйвером роста выступил повышенный интерес женщин к данной продукции. За шесть месяцев россиянки стали чаще мужчин приобретать этот препарат, основным действующим веществом которого является силденафил.

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