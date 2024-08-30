Российские войска продвинулись рядом с Работино

Рогов: ВС РФ продвинулись восточнее и севернее Работино в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, из-за продвижения российских военных украинской армии приходится оттягивать силы на тыловые позиции.

«Есть продвижение наших войск севернее и восточнее Работино. На линии фронта идет контрбатарейная борьба, стрелковый ближний бой, используются ударные дроны и РСЗО, а также привлечена фронтовая авиация», — отметил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины при отступлении в Донбассе массово затапливают шахты. По его словам, это полное копирование действий нацистов конца лета 1943 года.