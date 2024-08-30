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17:47, 30 августа 2024Бывший СССР

Рогов заявил о массовом затоплении шахт в Донбассе ВСУ

Рогов: ВСУ массово топят шахты при отступлении в Донбассе

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

ВСУ при отступлении в Донбассе массово топят шахты. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают», — заявил Рогов.

Политик также заметил, что это полное копирование действий нацистов конца лета 1943 года, когда те оставляли советский Донбасс.

Ранее Рогов призвал ВСУ продолжать сбивать истребители F-16 после уничтожения одного из них ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot. В Киеве причиной произошедшего назвали дискоординацию между подразделениями.

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